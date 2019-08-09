Nihal Olçok'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' göndermesi

15 Temmuz hain darbe girişiminde eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, TBMM’de 4 Parti’nin ABD’ye Fethullah Gülen çağrısına ‘Olmayacak dua’ derken Öcalan örneği vererek Devlet Bahçeli’ye göndermede bulundu.

TBMM’de 4 partiden yapılan ortak çağrıda ABD’den Fethullah Gülen’in iadesi talep edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, partilerin ortak çağrısını değerlendirirken “Olmayacak dua ama yine de AMİN demek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Devlet Bahçeli’ye de göndermede bulunan Olçok, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanışını ve devamında idamın kaldırılmasını hatırlattı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Olçok’un açıklamaları şu şekilde:

"Olmayacak dua ama yine de AMİN demek istiyorum Cuma’nın hürmetine kim bilir... Apo içinde imkansız gözüyle baktık ama işleri bitince attılar.Yinede Türk devleti merhametli sayın @dbdevletbahceli ve rahmetli Bülent Ecevit idamı kaldırdılar ve paşa paşa yaşıyor hücre makamında."