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Nihal Olçok'tan Erdoğan'a: ''Bu 2 kişinin katilini arıyorum''

Nihal Olçok'tan Erdoğan'a: ''Bu 2 kişinin katilini arıyorum''
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15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum" diyerek seslendi.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrası, Nihal Olçok da sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'a seslendi.

Olçok, "Sayın Erdoğan bende bu fotoğraftaki iki kişinin katillerini arıyorum. HALA !!! Ayrıca Ayşe Ateş hanımefendi ile görüşmenize çok mutlu oldum. Yarının sahibi Allah’tır diyorum" dedi.

İşte Nihal Olçok'un yayınladığı o fotoğraf:

15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum" diyerek seslendi.

Etiketler nihal olçok recep tayyip erdoğan ayşe ateş
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