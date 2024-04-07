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Nisan ayında kar sürprizi! Bir ilimiz bembeyaz

Nisan ayında kar sürprizi! Bir ilimiz bembeyaz
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kars'ta Nisan aynında kar yağdı. Bazı köyler beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiği aktarıldı.

Yurt genelinde sıcaklıklar artarken, Doğu Anadolu Nisan ayında kara teslim oldu.

 Kars'ta dün başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kars'ta Nisan aynında kar yağdı. Bazı köyler beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiği aktarıldı.

Yağışla bazı köyler beyaza büründü. 

 Özellikle yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kars'ta Nisan aynında kar yağdı. Bazı köyler beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiği aktarıldı.

AA

Etiketler KARS kar kar yağışı nisan nisan ayı karı
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