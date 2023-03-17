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Nüfus Müdürlüğü'nden açıklama: 23.59'a kadar açık

Nüfus Müdürlüğü'nden açıklama: 23.59'a kadar açık
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın adres beyanı işlemlerini yapabilmeleri için 17 Mart saat 23.59’a kadar tüm nüfus müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

 İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yerleşim yeri adres değişikleri çerçevesinde nüfus müdürlüklerinin 17 Mart saat 23.59’a kadar açık bulundurulacağını bildirdi.

Adres servisleriyle ilgili tüm işlemlerin ise randevusuz gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Etiketler nüfus müdürlük açık
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