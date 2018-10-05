O aracın kimin olduğu ortaya çıktı !

Önceki gün sosyal medyaya ve internet haber sitelerine konu olan altın sarısı "K. Atatürk" imzası bulunan Range Rover marka aracın, Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar’a ait olduğu ortaya çıktı.



Dün İstanbul sokaklarında rastlanan altın sarısı kaplamalı renkli boydan boya K. Atatürk imzalı Range Rover marka lüks araç, trendi bir başka boyuta taşıdı.

Sosyal medyada ve internet haber sitelerinde dolaşıma sokulan altın sarısı kaplamalı lüks aracın Ankara, İstanbul ve Avrupa başkentlerinde sosyal güvenlik alanında danışmanlık hizmeti veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar’a ait olduğu anlaşıldı. Nacar, aynı zamanda Kanal 7 Avrupa Televizyonunda sosyal güvenlik üzerine programlar yapıyor.