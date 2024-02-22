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O ilde 14 okul servis aracı trafikten men edildi

O ilde 14 okul servis aracı trafikten men edildi
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Çorum'da, okul servislerine yönelik denetimlerde şartları uygun olmadığı belirlenen 14 servis aracına trafikten men cezası verildi.

Polis ve jandarma ekipleri, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda servis araçlarını denetledi.

Denetimde ekipler, servis araçlarında emniyet kemeri, aydınlatma donanımı ve yangın tüpü gibi kriterleri kontrol ederken, sürücülere de güvenlik sorgusu yaptı.

Denetimde ayrıca, servis araçlarında görevlendirilen rehber personelin sertifikası ve kullanmak zorunda olduğu yeleği kullanıp kullanmadığına bakıldı.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla her servis aracının ortalama ayda bir kez incelendiği denetimlerde, 6 ayda 2020 servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi.

Son 6 aydaki denetimlerde 38 okul servisinin sürücüsüne çeşitli ihlallerden toplam 41 bin 328 lira para cezası uygulandı, gerekli kriterleri taşımadığı belirlenen 14 servis aracı da trafikten men edildi.

Etiketler okul servis men
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