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  3. 07 Şubat 2018 22:42

O sütyen reklamı değişti !

Kayseri'de otobüs duraklarındaki sütyen reklamına bir grubun tepki göstermesinin ardından reklam değiştirildi.

O sütyen reklamı değişti !
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Kayseri kent merkezindeki otobüs duraklarında 2 beden küçülten sütyen reklamına, Yedi Hilal Gençliği isimli grubun tepkisinin ardından, reklam değiştirildi.
 
 Kayseri kent merkezindeki otobüs duraklarında 2 beden küçülten sütyen reklamına, Yedi Hilal Gençliği isimli grubun tepkisinin ardından, reklam değiştirildi. Reklamda, manken kaldırılarak sadece sütyenin olduğu bir görsel duraklara yerleştirildi.

Kayseri kent merkezine özellikle otobüs duraklarına yerleştirilen sütyen reklamı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yedi Hilal Gençliği isimli bir grup, 'Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir' gibi sözlerin yazılı olduğu afişlerle reklamı kapattı.

Reklam, görselinden manken çıkarılıp sadece sütyen koyularak otobüs duraklarına koyuldu.

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