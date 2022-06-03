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Öğrenciler dikkat! Bakan tarih verdi: 15-18 Haziran'da başvurular alınacak

Öğrenciler dikkat! Bakan tarih verdi: 15-18 Haziran'da başvurular alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için başvuru tarihlerini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği tarihi açıkladı. Bakan Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını duyurdu. (AA)

Etiketler eğitim bakan özer tarih
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