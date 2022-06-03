Öğrenciler dikkat! Bakan tarih verdi: 15-18 Haziran'da başvurular alınacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için başvuru tarihlerini verdi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği tarihi açıkladı. Bakan Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını duyurdu. (AA)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol