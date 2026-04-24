  Öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 4-6 Mayıs tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile il içi sıra kayıtlarının oluşturulması süreci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülecek. Duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları, 4-6 Mayıs arasında alınacak. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekecek. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için kadrolu ve sözleşmeli toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak. Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 6 Mayıs 2026 tarihi esas alınacak.

TERCİH VE ATAMA İŞLEMLERİ

Öğretmenler, görev yaptıkları il içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu için tercihte bulunabilecek. Atamalar; alanlardaki mevcut ve muhtemel ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek. Atamaların gerçekleştirilmesi ve sıra kaydının oluşturulması için belirlenen tarih 11 Mayıs 2026 olarak duyurulurken, tebligat ve ilişik kesme tarihi ise 26 Haziran 2026 olarak belirlendi.

SIRA SİSTEMİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

Tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler, başvuru sırasında talep etmeleri hâlinde ilk iki tercihlerinde yer alan kurumlar için alanları bazında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacak. Sıra oluşan alanlara 13 Ağustos 2026 tarihine kadar, yargı kararları hariç olmak üzere sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve kontenjan verilmeyecek. 

DHA

