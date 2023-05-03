  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Oğuzhan Uğur açıkladı; Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon’a katılmayacak!

Oğuzhan Uğur açıkladı; Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon’a katılmayacak!

Oğuzhan Uğur açıkladı; Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon’a katılmayacak!
Güncelleme:

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu YouTube kanalı Babala TV’de izlenme rekorları kıran ve yine sunuculuğunu Oğuzhan Uğur'un yaptığı Mevzular Açık Mikrofon programına neden katılmayacağı belli oldu.

Mevzular Açık Mikrofon'un 12. Bölümü'nün konuğu Millet İttifakı liderlerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

Mevzular Açık Mikrofon'un sunucusu Oğuzhan Uğur, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mevzular Açık Mikforon programına katılmayacağını duyurdu.

Oğuzhan Uğur yaptığı açıklamada "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon'a katılmayacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi provokasyonlarla ilgili çekinceleri olduğu için gelmeyeceklerini söyledi." dedi.

 

Etiketler mam m.a.m. mevzular açık mikrofon m. a. m. kemal kılıçdaroğlu babala tv oğuzhan uğur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu
Türkiye'nin gözü aydın! Sonunda evlendi!
İşte Dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına ilk tepkisi
Otomobil satışlarında zam paniği!
CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi
Suriyeli koca vahşeti: 2 kadını vahşice katletti!
Erdoğan seçime kısa süre kala hepsini görevden aldı
Motorinde ''indirimcik'' iptal edildi, indirim gibi indirim geliyor
81 ildeki son seçim anketi açıklandı
14 anket bir arada... Anketlerin Anketi açıklandı!