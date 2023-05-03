Oğuzhan Uğur açıkladı; Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon’a katılmayacak!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu YouTube kanalı Babala TV’de izlenme rekorları kıran ve yine sunuculuğunu Oğuzhan Uğur'un yaptığı Mevzular Açık Mikrofon programına neden katılmayacağı belli oldu.

Mevzular Açık Mikrofon'un 12. Bölümü'nün konuğu Millet İttifakı liderlerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Mevzular Açık Mikrofon'un sunucusu Oğuzhan Uğur, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mevzular Açık Mikforon programına katılmayacağını duyurdu. Oğuzhan Uğur yaptığı açıklamada "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon'a katılmayacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi provokasyonlarla ilgili çekinceleri olduğu için gelmeyeceklerini söyledi." dedi.