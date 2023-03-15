  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. OHAL kapsamında 3 kararname daha Meclis'te

OHAL kapsamında 3 kararname daha Meclis'te

OHAL kapsamında 3 kararname daha Meclis'te
Güncelleme:

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde hasar oluştu. 48 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği afet bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, felaket bölgelerinde OHAL ilan edildiğini bildirdi. 

Bu kapsamda Türkiye Büyük Meclisi'nde yeni kararlar verildi. 

Değerlendirme Komitesi kararı kaldırıldı
Deprem bölgesinde ilçe bazında cazibe merkezleri programında alınan bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar için Değerlendirme Komitesi kararı olmadan, yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi amaçlandı.

Kalkınma ajansında yeni kararlar
Ayrıca kalkınma ajanslarının yönetim kurulu yetkilerinin genel sekreter tarafından kullanılabilmesi, deprem bölgesi dışındaki kalkınma ajanslarının deprem bölgesine yönelik destek programı uygulayabilmesi, kalkınma ajanslarının bölge yararına taşınmazlar hariç kiralama ve satın alma yapabilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

Canlı hayvan ve şeker yardımı yapılacak
Tarım alanında ilişkin tedbirlerin olduğu kararnamede; afet bölgesinde arılı kovan, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiricilerine bir defaya mahsus olmak üzere canlı hayvan ve şeker yardımı yapılması öngörüldü. 

İmar değişiklikleri ve itirazları süreçleri 3'er günde tamamlanacak 
Sanayi iş yerlerine ilişkin kararnamede ise afetten etkilenen sanayiciler için sanayi alanı olabilecek yerlerin belirlenmesi, belirlenen sanayi alanlarında imar planları, imar değişiklikleri ve itirazları süreçlerinin 3'er günde tamamlanması öngörüldü. 

Yeni sanayi iş yerlerine yönelik düzenleme 
Yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı iş yerlerinin veya inşaatı devam eden iş yerlerinin maliklerinin talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yerinde yeni sanayi iş yerlerinin yaptırılmasına yönelik düzenlemeye gidildi. 

OHAL kararname sayısı 9 oldu 
3 kararname de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilirken, Meclis'e ulaşan OHAL kararnamesi sayısı, 9 oldu.

Etiketler meclis ohal kararname
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en uzun kadını Türkiye'ye böyle geldi
Nesli tükenme tehlikesindeki o sevimli canlı bakın nereden çıktı
İşçi davasında mahkemeden işçiye de işverene de kötü haber
Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi
Selin vurduğu Şanlıurfa'da belediye başkanına protesto
4 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonucu açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür bir kez daha uyardı: ''Şiddeti 9 olabilir!''
Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi: Can kaybı 14'e yükseldi
Bahçeli ve Hakan Fidan hakkında dikkat çeken iddia
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu ? Ünlü gazete dünyaya bu 4 anketi servis etti