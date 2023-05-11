Okul öncesi eğitimde ücretler kaldırıldı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz.'' açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okul öncesi eğitimde valilik komisyonlarınca belirlenen ücretlerin tamamının kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Özer, Kültür Sanat Merkezi'nde Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Özer, "Okul öncesi eğitim ile ilgili valilik tarafından komisyonlar marifeti ile belirlenen ücretler vardır. Yarım gün 50 lira-100 lira. Tam gün eğitim veren kreşlerde ise 400 lira, 500 lira gibi. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ediliyordu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye'nin hiçbir noktasında; ister tam gün isterse yarım gün eğitim yapsın, hiçbir ad altında okul öncesi eğitimden kesinlikle ücret alınmayacak” dedi.

Özer, okullaşma oranına ilişkin "2000'li yıllarda eğitimin tüm kademelerinde, evlatlarımızın yarısı okulun dışındaydı. Son 20 yılda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için sosyal politikalar devreye sokuldu" diye konuştu.

Başörtüsü hakkında da konuşan Özer, "Bugün kadına şiddetle ilgili konuşanlar o gün konuşmadılar" ifadelerine yer verdi.