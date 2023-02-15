Okulların açılışı bir kez daha ertelenecek mi ?

Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Özer, "71 ilde 20 Şubat tarihi ile eğitim-öğretim başlayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasından satır başları;

Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı.. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız.

71 ilde 20 Şubat tarihi ile eğitim-öğretim başlayacak.