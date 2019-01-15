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  3. 15 Ocak 2019 09:58

Okulların yanı başında nargile kafeler var

Okulların en az 200 metre uzaklıkta olması gereken nargile kafeler, İstanbul'da birçok yerde okulların yanı başındalar.

Okulların yanı başında nargile kafeler var
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'nın düzenlemesine göre okulla nargile kafeler arasında en az 200 metre uzaklıkta olmalı. Ancak İstanbul'daki birçok semtte nargile kafeler okulların yanı başında. Üstelik yasak olmasına rağmen kafelerin kapalı alanlarında içiliyor.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı(TAPDK), Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü için yaptığı düzenlemelerle nargile içirilmesi ve satışına birçok sınırlama getirdi.

Milliyet gazetesinden Gökhan Kam'ın haberinde İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki eğitim kurumlarının çevresinde bazı eğitim kurumlarının çok yakınında nargile kafelerin hizmet verdiğine dikkat çekiliyor. 

Haberde İstanbul'un bazı ilçelerinden örneklere de yer veriliyor. 

Fatih'in Vefa semtindeki Cibali Şehit ilhan Varank Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nin arka sokağında nargile kafe var. Kafeye okul arası mesafe en fazla 100 metre.

Sultangazi ilçesinin Gazi mahallesinde yan yana olan Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi ve Veysel Sacıhan İmam Hatip Ortaokulu'nun hemen karşısında iki nargile kafe bulunuyor. Nargile satışı yapan kafelerle okulIar arasında yaklaşık 50 metrelik mesafe bulunuyor.

Bakırköy İncirli Caddesi üzerinde bulunan Özel Uğur Koleji'nin hemen karşısında bulunan kafede de nargile satışı yapılıyor. Kafenin okulla arasındaki mesafe ise 10 metreden daha fazla değil.

Kağıthane'deki Devri Alem Koleji'nin karşısında bulunan kafede de okula yaklaşık 50 metre uzaklıkta nargile satışı yapılıyor.

Milliyet

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