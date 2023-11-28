Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'ndaki hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı duyuruldu.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Liman Başkanlığı'nın kararıyla İstanbul Boğazı'nın, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Değerli yolcularımız, İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız" denildi.