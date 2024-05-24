Ömer Çelik'ten UAD kararıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'deki Refah saldırılarını durdurması ve insani yardımlar için sınır kapısını açması yönündeki kararının hayati önem taşıdığını ve uluslararası toplumun İsrail'in karara uymasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'le ilgili ihtiyati tedbir kararına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı X'ten "Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Refah’a yönelik vahşi saldırılarını sonlandırmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına ilişkin aldığı karar çok hayati ve önemlidir. Uluslararası toplum, İsrail’in bu kararın gereğini derhal yerine getirmesini sağlamalıdır. Bu kararın sahaya nasıl yansıyacağı, kurallara dayalı bir dünya düzeni iddiasında bulunan devletler için bir samimiyet testi olacaktır." açıklamasını yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GAZZE İÇİN YAPTIĞI ÇAĞRILAR HEM İNSANİ HEM DE SİYASİ OLARAK TÜM İNSANLIĞA YÖNELİKTİR"

"Uluslararası toplumun, Uluslararası Adalet Divanı kararının arkasında durması ve kararın takipçisi olması gerekmektedir" diyen Çelik "Cumhurbaşkanımızın Gazze için yaptığı çağrılar hem insani hem de siyasi olarak tüm insanlığa yöneliktir. Bu çağrılar bugün insanlık değerlerini korumak için kurulan tüm kurumlar ve uluslararası mahkemeler tarafından da karar olarak açıklanmaktadır. İnsanlık değerlerini korumak için bu kurumları ve mahkemeleri kuranların, sözkonusu Gazze olunca bu kurumları dikkate almamaları kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.