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Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş ile dünya evine girdi

Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş ile dünya evine girdi

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş ile İstanbul’da dünya evine girdi.

Salgın koşulları nedeniyle aile içinde yapılan nikah töreni aile içinde yapıldı. Nikah, Beyoğlu Belediyesi’nce öğle saatlerinde kıyıldı.

Aslı Akyavaş, Türkiye'de "sağlık turizmi"nin kurumsallaşmasındaki girişimleriyle tanınıyor.

Etiketler orhan pamuk evlilik
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