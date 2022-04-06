Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş ile dünya evine girdi

Sadece Nisan ayının ilk 6 gününde gelen zamlar listelendi

İşte Nisan ayı sıfır km otomobil fiyatları! 300 bin TL'nin altında 2 model kaldı

...ve resmi açıklama geldi: Abramoviç Göztepe'yi satın mı aldı ?

Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik... Dolar, Euro ve altın şaşırttı

Fazla mesai için A'dan Z'ye tüm çalışanları ilgilendiren emsal kararı

2 milyon TL ödeyip, sıfır olarak aldığı Mercedes'i ekspere götürünce şoke oldu