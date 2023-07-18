  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Osmaniye'de 2 katlı binanın üst katı çöktü

Osmaniye'de 2 katlı binanın üst katı çöktü

Osmaniye'de 2 katlı binanın üst katı çöktü
Güncelleme:

Osmaniye'de depremde ağır hasar gören 2 katlı binanın üst katında çökme meydana geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve sonrasında boşaltılan iki katlı binanın üst katı, büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daha önce iş yeri olarak kullanılan binanın depremde hasar görmesinden boşaltıldığı, bu nedenle kimsenin bulunmadığı bildirildi. Savrulan briket parçaları nedeniyle yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

'BİR ANDA ETRAFA DUMANLAR, TOZ BULUTU YAYILDI'

İki katlı binanın bir anda çöktüğünü ve ilk anda yıkım çalışması başlatıldığı sandıklarını belirten bir esnaf, "Bir anda etrafa dumanlar, toz bulutu yayıldı. Sonradan anladık ki 2 katlı bina birdenbire çökmüş. Allah'tan kimse zarar görmedi, altından insanlar halk da geçmiyordu. Bu tür binaların hemen acilen yıkılmasını temenni ediyoruz" dedi. 

DHA

Etiketler osmaniye ağır hasarlı bina
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dikkat çeken oy oranı tahmini: ''Tekrar aday olursa 65'le seçilir''
Erzurum'da büyük deprem!
Canlı yayında açıklanan emekli milletvekili maaşı dudak uçuklattı
İslam Memiş altın tahminini açıkladı
İstanbul'da patlama!
''Yok artık'' diyeceksiniz: Tuvalet kağıdını kullanış biçimin kişiliğini anlatacak
5 ilimizde yağış var; diğer illerimiz sıcaktan kavrulacak!
Burcu Esmersoy nikahında 5 ayrı gelinlik giyecek
Antalya 44 derece ile kavruluyor: Sıcaktan bunalan kendini denize attı
Dolar, Euro ve altından bir rekor daha