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  3. 02 Mayıs 2018 16:51

Otele fuhuş baskını: 2 kadın gözaltında

Bodrum'da yapılan fuhuş baskınında gözaltına alınan kadınların gerçek meslekleri şaşırttı.

Otele fuhuş baskını: 2 kadın gözaltında
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Bodrum’da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda biri avukat, diğeri kuaför 2 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Kadınlardan birinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı bildirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında Gümbet Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otele baskın düzenledi. Baskın esnasında fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Kadınlardan Kazakistan uyruklu 34 yaşındaki A.Z.’nin avukat, Kırgızistan uyruklu 35 yaşındaki A.K.’nin ise kuaför olduğu, kadınlardan birinin ise cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı bildirildi. 

Gerekli adli işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından 2 kadının Muğla Göç İdaresi’ne, oradan da ülkelerine yollanacağı öğrenildi. 

Öte yandan, kadınlardan birinin emniyetten çıkışları esnasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına “Niye çekiyorsunuz, sanki adam öldürdük” demesi ise dikkat çekti.

İHA

kadın , fuhuş , meslek
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