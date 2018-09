Otogarın önünde kamp kurdular !

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kısa süre önce açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklaması ve üniversite kayıt döneminin başlamasıyla birlikte Isparta’daki yurt ve apart işletmecileri Şehirlerarası Otobüs Terminali çevresinde kamp kurdu.



Kente gelen öğrencilerin Isparta’da konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, aynı zamanda hizmet sağlamak adına otogar çevresinde stantlar oluşturdu. Farklı imkan ve olanakların sunulduğu yurt ve apart işletmecileri, ‘Hoş geldin’ diyerek karşıladıkları öğrenciler ve ailelerine misafirperverlik örneği sergileyerek, gereken destek ve yardımı sağlıyor. Çok sayıda apart ve yurt işletmecilerinin bulunduğu alanda, kayıt dönemi boyunca hareketliliğin devam etmesi beklenirken, eski öğrenciler de kente gelen yeni öğrencilere yol gösterici çalışmalar yapıyor.