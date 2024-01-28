  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Otomobilin bagajından ''kaçak'' çıktı

Otomobilin bagajından ''kaçak'' çıktı

Otomobilin bagajından ''kaçak'' çıktı
Güncelleme:

Osmaniye'de polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde, biri bagajda yolculuk yapan 6 göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, otoyoldaki bir dinlenme tesisi önünde, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilin arka kısmından sesler gelmesi üzerine yapılan kontrolde, bagajdan Suriye uyruklu kaçak göçmen çıktı. Otomobilde yolculuk yapan 5 Suriyelinin de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlendi. Otomobil sürücüsü Suriyeli M. I. gözaltına alındı. 6 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresı Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. I., 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. 

DHA

Etiketler osmaniye kaçak göçmen otomobil bagaj
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sürpriz iddia: Hafize Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kimin önerdiği ortaya çıktı Sürpriz iddia: Hafize Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kimin önerdiği ortaya çıktı Titanik'in 5 katı: Dünyanın en büyük yüzen oteli ilk seferine çıkıyor Titanik'in 5 katı: Dünyanın en büyük yüzen oteli ilk seferine çıkıyor 81 ilde çakarlı araçlara ceza yağdı 81 ilde çakarlı araçlara ceza yağdı Gençler sordu, Alper Gezeravcı uzaydan yanıtladı Gençler sordu, Alper Gezeravcı uzaydan yanıtladı Havada panik anları! Yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı Havada panik anları! Yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı Hande Erçel hakkında şoke eden iddia: Oyunculuğu bırakıyor mu? Hande Erçel hakkında şoke eden iddia: Oyunculuğu bırakıyor mu? Bankaların mevduat faizi oranlarında 6 hafta sonra bir ilk! Bankaların mevduat faizi oranlarında 6 hafta sonra bir ilk! Bu fay hattı haritalarda yok: ''7 büyüklüğünde deprem üretebilir'' Bu fay hattı haritalarda yok: ''7 büyüklüğünde deprem üretebilir'' Simit fiyatından bihaber olan AK Partili adayın zor anları Simit fiyatından bihaber olan AK Partili adayın zor anları Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında iş insanına silahlı saldırı Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında iş insanına silahlı saldırı