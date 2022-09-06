Otoparklardan tepki çeken tarife: Kıyafetlerine bakıp...

İstanbul'da, konser ve spor karşılaşmaları gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği bölgelerde, 'etkinlik' tarifesi altında alınan yüksek otopark ücretleri tepki çekti.

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri otopark sıkıntısı. Özellikle Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi konser ve maç etkinliklerinin yoğun olduğu ilçelerde araç park etmek için yer bulmak oldukça zor. Otoparklar bunu fırsata çevirmiş durumda. Maç, konser gibi organizasyonlara gelenlerden 'etkinlik' tarifesi altında yüksek ücretler alındığı ortaya çıktı.

ETKİNLİK İÇİN GELEN SÜRÜCÜLERDEN TAM GÜN PARASI ALINIYOR

Çok sayıda etkinlik alanının bulunduğu Şişli Kadırgalar Caddesi'nde de, özel ve İSPARK'a ait otoparklar, etkinlik günlerinde farklı fiyat politikası uyguluyor. Otoparklarda, konser ya da maç için gelen sürücülerden park süresine bakılmaksızın tam gün ücreti alınıyor. Küçükçiftlik Park'ın girişindeki İSPARK otoparkın tabelasında yazılı olan tarifeye göre ise, 1-2 saatlik park için 23 lira, 2-4 saatlik park için ise 30 lira alınırken, konser veya maç için gelen sürücülerden 'etkinlik' başlığı adı altında tam gün ücreti olan 50 lira talep ediliyor. Civardaki özel otoparklarda da etkinlik günlerinde otopark ücretlerinin üç katına kadar çıktığı öğrenildi.

"2 SAAT İÇİN 100 LİRA VERDİM"

Futbol maçı izlemek için gelen Dündar Kan, özel otoparka için yüksek fiyatlarda ödeme yaptığını belirterek "Beşiktaş maçına geldim. Otopark için 100 lira verdim, 2 saat duracak maç çıkışı alacağım. Yoğunluktan dolayı şu an yer bulunmuyor zaten. Geçen hafta arabasız geldim, çıkışta 5 kilometre yürüdüm taksi bulamadım o yüzden arabayla geldim" dedi.

"3 SAATLİĞİNE 150 LİRA VERDİM"

Hüseyin Türkoğlu ise etkinlik günlerinde otopark ücretlerinin çok fazla arttığını ifade ederek, "Aracımı özel otoparka bıraktım, maç günü olduğu için 3 saatliğine 150 lira verdim. Normalde gelsek 20 lira ama maç günü buraların kapanmasından dolayı yüksek veriyoruz" diye konuştu. Maç izlemeye gelen Fatih Düzen, "Aracımı İSPARK'a bıraktım. Fiyatlarına baktım ortalama fiyatları 40-60 lira arası" dedi.

"MAÇ GÜNÜ OTOPARK FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKIYOR"

İsmini vermek istemeyen başka bir vatandaş ise şunları söyledi: "Konser günleri buraya hiç gelmeyin, otopark fiyatları uçtu artık. Ya yürüyeceksiniz ya da skuter kullanacaksınız başka yolu yok. Maç günü otopark fiyatları 2 katına çıkıyor"

Öte yandan İSPARK yetkilileri 'etkinlik' tarifesiyle ilgili açıklama yapmak istemedi.