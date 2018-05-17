Özel kuvvetlerini bölgeden çekiyor

Danimarka, terör örgütü IŞİD tarafından kontrol edilen birçok alanın kurtarılmasından dolayı Irak'tan yaklaşık 60 özel kuvvetini çekeceğini söyledi. Haber, son dakika olarak duyuruldu.

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kademeli olarak yapılacak geri çekilmenin sonbaharda sonuçlanacağı belirtildi.



Danimarka'nın, Irak'taki el-Esad hava üssüne gönderilen yaklaşık 180 askeri personeli kalmaya devam edecek ve militan grupla mücadele eden uluslararası bir koalisyonun parçası olarak gözetleme radarına katkıda bulunacak.