Özel okullarda ücret krizi! Veliler düzenleme bekliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mart’ta tatil edilen okulların, 31 Ağustos’ta uzaktan, eylül ayında ise yüz yüze açılması planlanıyor.

Koronavirüs salgını sürecinde esnafın, kiracıların ve çeşitli meslek gruplarının yanı sıra, mağduriyet yaşayan gruplardan biri de özel okul velileri oldu. Yaklaşık 6 aydan bu yana çocuklarını okula göndermeyen özel okul velileri, öğrencilerin yemediği yemeklerin paralarını ödemek istemediklerini belirtti.

Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren veliler, çok sayıda tweet atarak Millî Eğitim Bakanlığı’nın konu hakkında düzenleme yapmasını istedi.