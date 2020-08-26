Önce sağanak sonra kavurucu sıcak geliyor! İşte 5 günlük hava tahminleri
Önce sağanak sonra kavurucu sıcak geliyor! İşte 5 günlük hava tahminleri
Doların ateşi düşmüyor! İşte rekor sonrası günün ilk rakamları
Doların ateşi düşmüyor! İşte rekor sonrası günün ilk rakamları
Özel okullarda ücret krizi! Binlerce velinin gözü MEB'de
Özel okullarda ücret krizi! Binlerce velinin gözü MEB'de
Genelge yayımlandı! Kamuda yeniden esnek çalışma dönemi
Genelge yayımlandı! Kamuda yeniden esnek çalışma dönemi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Ağustos 2020 07:59

Özel okullarda ücret krizi! Veliler düzenleme bekliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören çocuklarını okula göndermeyen özel okul velileri, okulların kapalı olduğu dönem için ücret ödemek istemiyor.

Özel okullarda ücret krizi! Veliler düzenleme bekliyor
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mart’ta tatil edilen okulların, 31 Ağustos’ta uzaktan, eylül ayında ise yüz yüze açılması planlanıyor.

Koronavirüs salgını sürecinde esnafın, kiracıların ve çeşitli meslek gruplarının yanı sıra, mağduriyet yaşayan gruplardan biri de özel okul velileri oldu. Yaklaşık 6 aydan bu yana çocuklarını okula göndermeyen özel okul velileri, öğrencilerin yemediği yemeklerin paralarını ödemek istemediklerini belirtti.

Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren veliler, çok sayıda tweet atarak Millî Eğitim Bakanlığı’nın konu hakkında düzenleme yapmasını istedi. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
özel okul , veli , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM