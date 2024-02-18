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Özgür Özel aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu

Özgür Özel aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Özel, aday belirleme süreçlerine ilişki bilgi verirken adayların, seçmenlerin isteklerine göre seçildiğini ifade etti. 3 bin anket yapıldığını da sözlerine ekleyen Özel, "339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik." dedi.

Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

81 ildeki tüm coğrafyadaki Atatürk'ün kadınlarını kızlarını CHP'de siyaset yapmaya davet ediyorum.

1127 adayımızdan 196 adayımız genç. İzmir tarihi boyunca 6 kadın belediye başkan adayımız varken bugün 9 kadın adayı İzmirlilerin önüne çıkardık. İzmir'de CHP'de kadın ve genç aday sayısı çok önemli.

Aday belirleme süreçleri bazı partilerde kapalı kapılar arasında oluyor. CHP'de hep böyledir ama bu dönem objektif kriterleri ve çok önemli yöntemleri benimsedik ve sürdürdük.

Adaylarımızı belirlerken seçmenimizi dinledik. Örgütümüzü dinledik. Aday adaylarımızı dinledik. Sokağın sesine kulak verdik. PM üyelerimizi ve milletvekilleirmizi görevlendirdik. 3 bin anket yaptırdık. 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik.

"MİLLETİN PARASINI MİLLET İÇİN HARCADIK"

İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı ve Mersin'i hep beraber kazandık. Belediyelerde yaptığımız en önemli hizmet ise milletin parasını millet için harcadık.

Doğal afetlerde, depremlerde, sellerde tüm belediyelerimizin gücüyle vatandaşlarımızın yanında durduk. Pandemide iktidarın vatandaşı 5 maskeye muhtaç ettiği bir dönemde hükümetibn veremediği hizmetleri halkımıza ulaştırdık. Su borcunu ödemeyen 1 milyon 173 bin abonenin suyunu partimizin aldığı kararla önce erteledik sonra affettik.

Askıda fatura, veresiye defteri gibi uygulamalarla dayanışmayı örgütledik.

3 AYLIK KARNE

Bundan sonra CHP'nin belediye başkanı devam edip etmeyeceğini 3 ayda bir aldığı karneyle öğrenecek. Bundan sonraki süreçte CHP'de yerel yönetimler koordinasyon birimi olacak.

LÜTFÜ SAVAŞ TOPLANTIDA YER ALMADI

Öte yandan son günlerde ismi tartışılan Hatay adayı Lütfü Savaş, Ankara'da olmasına rağmen aday tanıtım toplantısında yer almadı.

Etiketler özgür özel aday tanıtım toplantı
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