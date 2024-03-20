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Park halindeki elektrikli araç yandı

Park halindeki elektrikli araç yandı
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Sultanbeyli'de park halindeki bir elektrikli aracın zaman zaman patlamalarla birlikte alevler içinde kaldığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Seyyid Kutup caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki elektrikli araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

 Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Alev alev yanan araç ekipler tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında küle dönen araç çekiciyle otoparka çekildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın anı ise, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, elektrikli aracın alev alev yandığı ve patlamaların yaşandığı anlar görülüyor.

Etiketler alev patlama yangın araç
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