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Patlamış mısır yiyen 11 öğrenci hastanelik oldu

Patlamış mısır yiyen 11 öğrenci hastanelik oldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulda patlamış mısırdan yiyen 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden getirdikleri patlamış mısırları yiyen öğrencilerden 11'i, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 7'nci sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden patlamış mısır getirdi.

Etkinlikte mısırlardan yiyen bazı öğrencilerde, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görüldü.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, 11 öğrenciyi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler bursa patlamış mısır gıda zehirlenmesi okul
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