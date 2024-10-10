Pegasus ucuz bilet kampanyası başlattı: İşte indirimli bilet fiyatları
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Pegasus Havayolları, yurt dışı hatları için indirimli biletleri satışa çıkardı. İşte kampanyanın detayları...
Türkiye'nin dev havayolu şirketi Pegasus ucuz bilet kampanyası yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya yurt dışı uçuşları kapsayacak.
10-11 Ekim 2024 tarihlerinde alınacak 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 uçuş tarihli yurt dışı hatlarındaki biletler 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satılacak.
250 bin koltuk için geçerli olan kampanyada biletler bugün saat 09:00 itibarıyla satışa sunuldu.
Pegasus'un ucuz bilet kampanyası, aşağıda listelenen yurt dışı hatlarda geçerli olacak.
İşte ucuz bilet kampanyasının geçerli olduğu hatlar:
9€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bremen - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dublin
İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Gence
İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev
İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kutaisi
İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Münih
İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Sharm El Sheikh - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Sofya - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran
İstanbul Sabiha Gökçen - Tuzla - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Zagrep - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih
Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
Dammam (SA) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen
Paris - İstanbul Sabiha Gökçen
İzmir - Bakü - İzmir
İzmir - Krakow
İzmir - Londra (GB) - İzmir
İzmir - Üsküp - İzmir
Lizbon - İzmir
Ankara - Duesseldorf
Ankara - Frankfurt
Ankara - Hamburg - Ankara
Ankara - Köln - Ankara
Ankara - Londra (GB) - Ankara
Ankara - Stuttgart - Ankara
Ankara - Viyana - Ankara
Antalya - Kişinev
Antalya - Tiflis - Antalya
Amman - Ankara
Kopenhag - Ankara
Lizbon - Ankara
Amman - Antalya
Çukurova - Köln - Çukurova
Elazığ - Köln - Elazığ
Gaziantep - Köln - Gaziantep
Kayseri - Köln - Kayseri
Duesseldorf - Çukurova
Duesseldorf - Gaziantep
Duesseldorf - Kayseri
Duesseldorf - Samsun
Duesseldorf - Trabzon
Kopenhag - Konya
Rotterdam - Kayseri
19€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen - Alexandria
İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam
İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Birmingham - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA)
İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo
İstanbul Sabiha Gökçen - Paris
İstanbul Sabiha Gökçen - Sevilla
İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen
Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen
Aktau - İstanbul Sabiha Gökçen
Alexandria (EG) - İstanbul Sabiha Gökçen
Dublin - İstanbul Sabiha Gökçen
Erbil - İstanbul Sabiha Gökçen
Gence - İstanbul Sabiha Gökçen
Kişinev - İstanbul Sabiha Gökçen
Maskat - İstanbul Sabiha Gökçen
Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen
Şarja - İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara - Amman
Ankara - İmam Humeyni
Ankara - Krakow
Ankara - Lizbon
Ankara - Varşova - Ankara
Antalya - Amman
Antalya - Krakow
Antalya - Varşova - Antalya
Erbil - Ankara
Kişinev - Antalya
Çukurova - Duesseldorf
Gaziantep - Duesseldorf
İzmir - Lizbon
İzmir - Varşova
Kayseri - Duesseldorf
Kayseri - Rotterdam
Konya - Kopenhag
Krakow - İzmir
Samsun - Duesseldorf
Trabzon - Duesseldorf
Varşova - İzmir
29€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen - Maskat
İstanbul Sabiha Gökçen - Meşhed
İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad
İstanbul Sabiha Gökçen - Şarja
İstanbul Sabiha Gökçen - Şiraz
İstanbul Sabiha Gökçen - Tebriz
İstanbul Sabiha Gökçen - Erbil
İstanbul Sabiha Gökçen - Isfahan
İstanbul Sabiha Gökçen - İmam Humeyni
İstanbul Sabiha Gökçen - Bağdat - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi
Amman - İstanbul Sabiha Gökçen
Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen
Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara - Erbil
Ankara - Kopenhag
İmam Humeyni - Ankara
Krakow - Ankara
Krakow - Antalya
39€ + vergilerle olan hatlar:
Antalya - Çimkent
Isfahan - İstanbul Sabiha Gökçen
49€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen - Basra - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Cidde
İstanbul Sabiha Gökçen - Çimkent
Karaçi - İstanbul Sabiha Gökçen
Meşhed - İstanbul Sabiha Gökçen
Şiraz - İstanbul Sabiha Gökçen
Tebriz - İstanbul Sabiha Gökçen
Doha - İstanbul Sabiha Gökçen
İmam Humeyni - İstanbul Sabiha Gökçen
59€ + vergilerle olan hatlar:
Antalya - Almatı
Antalya - Bişkek
Antalya - Moskova
Antalya - Petersburg
İstanbul Sabiha Gökçen - Oš
İstanbul Sabiha Gökçen - Almatı
İstanbul Sabiha Gökçen - Bişkek
İzmir - Moskova
Çimkent - Antalya
69€ + vergilerle olan hatlar:
Almatı - Antalya
Antalya - Nursultan
Bişkek - Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen - Doha
İstanbul Sabiha Gökçen - Nursultan
Çimkent - İstanbul Sabiha Gökçen
Oš - İstanbul Sabiha Gökçen
Almatı - İstanbul Sabiha Gökçen
Bişkek - İstanbul Sabiha Gökçen
79€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen - Amman
Kazablanka - İstanbul Sabiha Gökçen
Moskova - Antalya
Moskova - İzmir
Nursultan - Antalya
Nursultan - İstanbul Sabiha Gökçen
Petersburg - Antalya
89€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen - Karaçi
İstanbul Sabiha Gökçen - Kazablanka
Diğer hatlar;
Münih - İstanbul Sabiha Gökçen (1€+vergilerle)
Frankfurt - Ankara (1€+vergilerle)
Kazan - Antalya (3€+vergilerle)
Duesseldorf - Ankara (3€+vergilerle)
Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen (5€+vergilerle)
Talin - Antalya (11€+vergilerle)
Tiran - İstanbul Sabiha Gökçen (14€+vergilerle)
Tiran - Antalya (15€+vergilerle)
Billund - Antalya( 17€+vergilerle)
Helsinki - Antalya (18€+vergilerle)
İzmir - Duesseldorf (18€+vergilerle)
İzmir - Frankfurt (18€+vergilerle)
Antalya - Stockholm (18€+vergilerle)
Antalya - Manchester (18€+vergilerle)
Antalya - Bükreş (18€+vergilerle)
Antalya - Saraybosna (18€+vergilerle)
Saraybosna - Antalya (18€+vergilerle)
Antalya - Üsküp (18€+vergilerle)
Antalya - Sofya (18€+vergilerle)
Antalya - Londra (GB) (18€+vergilerle)
Antalya - Billund (18€+vergilerle)
Antalya - Paris (18€+vergilerle)
Antalya - Kopenhag (18€+vergilerle)
Antalya - Duesseldorf (18€+vergilerle)
Antalya - Frankfurt (18€+vergilerle)
Antalya - Goteborg (18€+vergilerle)
Antalya - Helsinki (18€+vergilerle)
Antalya - Leipzig (18€+vergilerle)
Antalya - Münih (18€+vergilerle)
Antalya - Nürnberg (18€+vergilerle)
Antalya - Priştine(18€+vergilerle)
Antalya - Tiran(18€+vergilerle)
Antalya - Talin(18€+vergilerle)
Antalya - Viyana(18€+vergilerle)
Antalya - Zürih(18€+vergilerle)
Antalya - Hamburg(18€+vergilerle)
Sofya - Antalya(18€+vergilerle)
İzmir - Berlin(19€+vergilerle)
Antalya - Berlin(19€+vergilerle)
Üsküp - Antalya(20€+vergilerle)
Antalya - Dubai (AE) 00(20€+vergilerle)
Priştine - Antalya(21€+vergilerle)
Antalya - Kazan(21€+vergilerle)
Bükreş - Antalya(22€+vergilerle)
Antalya - Kahire (23€+vergilerle)
Goteborg - Antalya(23€+vergilerle)
Antalya - Hurghada(23€+vergilerle)
Antalya - Sharm El Sheikh(23€+vergilerle)
Stockholm - Antalya(24€+vergilerle)
Antalya - Hannover(25€+vergilerle)
İzmir - Stuttgart(26€+vergilerle)
Antalya - Stuttgart(26€+vergilerle)
İzmir - Köln(28€+vergilerle)
Antalya - Köln(28€+vergilerle)
Köln - İzmir(29€+vergilerle)
Köln - Antalya(29€+vergilerle)
Nürnberg - Antalya(30€+vergilerle)
Kopenhag - Antalya(32€+vergilerle)
Dubai (AE) 00 - Antalya(34€+vergilerle)
Berlin - İzmir(36€+vergilerle)
Berlin - Antalya(36€+vergilerle)
Stuttgart - İzmir(36€+vergilerle)
Stuttgart - Antalya(36€+vergilerle)
Hannover - Antalya(37€+vergilerle)
Hamburg - Antalya(37€+vergilerle)
Kahire - Antalya(38€+vergilerle)
Londra (GB) - Antalya(38€+vergilerle)
Hurghada - Antalya(38€+vergilerle)
Zürih - Antalya(39€+vergilerle)
Sharm El Sheikh - Antalya(40€+vergilerle)
Viyana - Antalya(45€+vergilerle)
Manchester - Antalya(46€+vergilerle)
Duesseldorf - İzmir(47€+vergilerle)
Duesseldorf - Antalya(47€+vergilerle)
Leipzig - Antalya(47€+vergilerle)
Münih - Antalya(52€+vergilerle)
Paris - Antalya(62€+vergilerle)
Frankfurt - İzmir(64€+vergilerle)
Frankfurt - Antalya(64€+vergilerle)
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