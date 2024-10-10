Pegasus ucuz bilet kampanyası başlattı: İşte indirimli bilet fiyatları

Pegasus Havayolları, yurt dışı hatları için indirimli biletleri satışa çıkardı. İşte kampanyanın detayları...

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Pegasus ucuz bilet kampanyası yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya yurt dışı uçuşları kapsayacak.

10-11 Ekim 2024 tarihlerinde alınacak 1 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 uçuş tarihli yurt dışı hatlarındaki biletler 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satılacak.

250 bin koltuk için geçerli olan kampanyada biletler bugün saat 09:00 itibarıyla satışa sunuldu.

Pegasus'un ucuz bilet kampanyası, aşağıda listelenen yurt dışı hatlarda geçerli olacak.

İşte ucuz bilet kampanyasının geçerli olduğu hatlar:

9€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau

İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bremen - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dublin

İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Gence

İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev

İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kutaisi

İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Münih

İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Sharm El Sheikh - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Sofya - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran

İstanbul Sabiha Gökçen - Tuzla - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Zagrep - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih

Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

Dammam (SA) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen

Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen

Paris - İstanbul Sabiha Gökçen

İzmir - Bakü - İzmir

İzmir - Krakow

İzmir - Londra (GB) - İzmir

İzmir - Üsküp - İzmir

Lizbon - İzmir

Ankara - Duesseldorf

Ankara - Frankfurt

Ankara - Hamburg - Ankara

Ankara - Köln - Ankara

Ankara - Londra (GB) - Ankara

Ankara - Stuttgart - Ankara

Ankara - Viyana - Ankara

Antalya - Kişinev

Antalya - Tiflis - Antalya

Amman - Ankara

Kopenhag - Ankara

Lizbon - Ankara

Amman - Antalya

Çukurova - Köln - Çukurova

Elazığ - Köln - Elazığ

Gaziantep - Köln - Gaziantep

Kayseri - Köln - Kayseri

Duesseldorf - Çukurova

Duesseldorf - Gaziantep

Duesseldorf - Kayseri

Duesseldorf - Samsun

Duesseldorf - Trabzon

Kopenhag - Konya

Rotterdam - Kayseri

19€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Alexandria

İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam

İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Birmingham - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA)

İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo

İstanbul Sabiha Gökçen - Paris

İstanbul Sabiha Gökçen - Sevilla

İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen

Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen

Aktau - İstanbul Sabiha Gökçen

Alexandria (EG) - İstanbul Sabiha Gökçen

Dublin - İstanbul Sabiha Gökçen

Erbil - İstanbul Sabiha Gökçen

Gence - İstanbul Sabiha Gökçen

Kişinev - İstanbul Sabiha Gökçen

Maskat - İstanbul Sabiha Gökçen

Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen

Şarja - İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara - Amman

Ankara - İmam Humeyni

Ankara - Krakow

Ankara - Lizbon

Ankara - Varşova - Ankara

Antalya - Amman

Antalya - Krakow

Antalya - Varşova - Antalya

Erbil - Ankara

Kişinev - Antalya

Çukurova - Duesseldorf

Gaziantep - Duesseldorf

İzmir - Lizbon

İzmir - Varşova

Kayseri - Duesseldorf

Kayseri - Rotterdam

Konya - Kopenhag

Krakow - İzmir

Samsun - Duesseldorf

Trabzon - Duesseldorf

Varşova - İzmir

29€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Maskat

İstanbul Sabiha Gökçen - Meşhed

İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad

İstanbul Sabiha Gökçen - Şarja

İstanbul Sabiha Gökçen - Şiraz

İstanbul Sabiha Gökçen - Tebriz

İstanbul Sabiha Gökçen - Erbil

İstanbul Sabiha Gökçen - Isfahan

İstanbul Sabiha Gökçen - İmam Humeyni

İstanbul Sabiha Gökçen - Bağdat - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi

Amman - İstanbul Sabiha Gökçen

Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen

Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara - Erbil

Ankara - Kopenhag

İmam Humeyni - Ankara

Krakow - Ankara

Krakow - Antalya

39€ + vergilerle olan hatlar:

Antalya - Çimkent

Isfahan - İstanbul Sabiha Gökçen

49€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Basra - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Cidde

İstanbul Sabiha Gökçen - Çimkent

Karaçi - İstanbul Sabiha Gökçen

Meşhed - İstanbul Sabiha Gökçen

Şiraz - İstanbul Sabiha Gökçen

Tebriz - İstanbul Sabiha Gökçen

Doha - İstanbul Sabiha Gökçen

İmam Humeyni - İstanbul Sabiha Gökçen

59€ + vergilerle olan hatlar:

Antalya - Almatı

Antalya - Bişkek

Antalya - Moskova

Antalya - Petersburg

İstanbul Sabiha Gökçen - Oš

İstanbul Sabiha Gökçen - Almatı

İstanbul Sabiha Gökçen - Bişkek

İzmir - Moskova

Çimkent - Antalya

69€ + vergilerle olan hatlar:

Almatı - Antalya

Antalya - Nursultan

Bişkek - Antalya

İstanbul Sabiha Gökçen - Doha

İstanbul Sabiha Gökçen - Nursultan

Çimkent - İstanbul Sabiha Gökçen

Oš - İstanbul Sabiha Gökçen

Almatı - İstanbul Sabiha Gökçen

Bişkek - İstanbul Sabiha Gökçen

79€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Amman

Kazablanka - İstanbul Sabiha Gökçen

Moskova - Antalya

Moskova - İzmir

Nursultan - Antalya

Nursultan - İstanbul Sabiha Gökçen

Petersburg - Antalya

89€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Karaçi

İstanbul Sabiha Gökçen - Kazablanka

Diğer hatlar;

Münih - İstanbul Sabiha Gökçen (1€+vergilerle)

Frankfurt - Ankara (1€+vergilerle)

Kazan - Antalya (3€+vergilerle)

Duesseldorf - Ankara (3€+vergilerle)

Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen (5€+vergilerle)

Talin - Antalya (11€+vergilerle)

Tiran - İstanbul Sabiha Gökçen (14€+vergilerle)

Tiran - Antalya (15€+vergilerle)

Billund - Antalya( 17€+vergilerle)

Helsinki - Antalya (18€+vergilerle)

İzmir - Duesseldorf (18€+vergilerle)

İzmir - Frankfurt (18€+vergilerle)

Antalya - Stockholm (18€+vergilerle)

Antalya - Manchester (18€+vergilerle)

Antalya - Bükreş (18€+vergilerle)

Antalya - Saraybosna (18€+vergilerle)

Saraybosna - Antalya (18€+vergilerle)

Antalya - Üsküp (18€+vergilerle)

Antalya - Sofya (18€+vergilerle)

Antalya - Londra (GB) (18€+vergilerle)

Antalya - Billund (18€+vergilerle)

Antalya - Paris (18€+vergilerle)

Antalya - Kopenhag (18€+vergilerle)

Antalya - Duesseldorf (18€+vergilerle)

Antalya - Frankfurt (18€+vergilerle)

Antalya - Goteborg (18€+vergilerle)

Antalya - Helsinki (18€+vergilerle)

Antalya - Leipzig (18€+vergilerle)

Antalya - Münih (18€+vergilerle)

Antalya - Nürnberg (18€+vergilerle)

Antalya - Priştine(18€+vergilerle)

Antalya - Tiran(18€+vergilerle)

Antalya - Talin(18€+vergilerle)

Antalya - Viyana(18€+vergilerle)

Antalya - Zürih(18€+vergilerle)

Antalya - Hamburg(18€+vergilerle)

Sofya - Antalya(18€+vergilerle)

İzmir - Berlin(19€+vergilerle)

Antalya - Berlin(19€+vergilerle)

Üsküp - Antalya(20€+vergilerle)

Antalya - Dubai (AE) 00(20€+vergilerle)

Priştine - Antalya(21€+vergilerle)

Antalya - Kazan(21€+vergilerle)

Bükreş - Antalya(22€+vergilerle)

Antalya - Kahire (23€+vergilerle)

Goteborg - Antalya(23€+vergilerle)

Antalya - Hurghada(23€+vergilerle)

Antalya - Sharm El Sheikh(23€+vergilerle)

Stockholm - Antalya(24€+vergilerle)

Antalya - Hannover(25€+vergilerle)

İzmir - Stuttgart(26€+vergilerle)

Antalya - Stuttgart(26€+vergilerle)

İzmir - Köln(28€+vergilerle)

Antalya - Köln(28€+vergilerle)

Köln - İzmir(29€+vergilerle)

Köln - Antalya(29€+vergilerle)

Nürnberg - Antalya(30€+vergilerle)

Kopenhag - Antalya(32€+vergilerle)

Dubai (AE) 00 - Antalya(34€+vergilerle)

Berlin - İzmir(36€+vergilerle)

Berlin - Antalya(36€+vergilerle)

Stuttgart - İzmir(36€+vergilerle)

Stuttgart - Antalya(36€+vergilerle)

Hannover - Antalya(37€+vergilerle)

Hamburg - Antalya(37€+vergilerle)

Kahire - Antalya(38€+vergilerle)

Londra (GB) - Antalya(38€+vergilerle)

Hurghada - Antalya(38€+vergilerle)

Zürih - Antalya(39€+vergilerle)

Sharm El Sheikh - Antalya(40€+vergilerle)

Viyana - Antalya(45€+vergilerle)

Manchester - Antalya(46€+vergilerle)

Duesseldorf - İzmir(47€+vergilerle)

Duesseldorf - Antalya(47€+vergilerle)

Leipzig - Antalya(47€+vergilerle)

Münih - Antalya(52€+vergilerle)

Paris - Antalya(62€+vergilerle)

Frankfurt - İzmir(64€+vergilerle)

Frankfurt - Antalya(64€+vergilerle)