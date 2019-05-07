Pegasus'tan örnek olacak 23 Haziran kararı: Tüm biletler ücretsiz iptal !

Pegasus Hava Yolları, 6 Mayıs akşamı YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı vermesi ve yenilenecek seçim tarihini 23 Haziran olarak açıklamasının ardından yolcularıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Pegasus tarafından yapılan açıklama 6 Mayıs ve öncesinden alınan ve İstanbul kalkış ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran'ı kapsayan biletler için ücretsiz değişiklik ve kesintisiz iade, iptal yapılabileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu bilete bağlı dönüş uçuşları için de aynı hakkın tanındığı ifade edildi.