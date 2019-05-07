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  3. 07 Mayıs 2019 11:26

Pegasus'tan örnek olacak 23 Haziran kararı: Tüm biletler ücretsiz iptal !

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından Pegasus Hava Yolları, önceden alınmış ve 23 Haziran 2019'u kapsayan biletlerin kesintisiz iade ve iptal edilebileceğini duyurdu.

Pegasus'tan örnek olacak 23 Haziran kararı: Tüm biletler ücretsiz iptal !
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Pegasus Hava Yolları, 6 Mayıs akşamı YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı vermesi ve yenilenecek seçim tarihini 23 Haziran olarak açıklamasının ardından yolcularıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Pegasus tarafından yapılan açıklama 6 Mayıs ve öncesinden alınan ve İstanbul kalkış ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran'ı kapsayan biletler için ücretsiz değişiklik ve kesintisiz iade, iptal yapılabileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu bilete bağlı dönüş uçuşları için de aynı hakkın tanındığı ifade edildi.

 

23 haziran , pegasus , uçak bileti
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