Pegasus'un CEO'su ağlaya ağlaya açıkladı

İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, ''Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilirler'' dedi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Nane'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''18.19'da kazanın meydana gelmesinden sonra 18.36'da benim başkanlığımda 18 kişilik ekip toplanmış kazayı sevk ve idareye başlamıştır. Uçakta toplam 183 kişi vardır. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. Gelmeden saat 13.00 itibariyle hastaneye sevk edilen çalışan ve misafirlerimizin 56 tanesi taburcu olarak evlerine gönderildi. Bu zorlu süreç bizler kadar tabii ki yaralanan misafirlerimiz çalışanlarımız vefat eden yolcularımızın yakınları için de zor bir süreçtir. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı yetkililer çalışmalarını devam ettirmekte. Kara kutular alındı emniyet altına koyuldu onların deşifresi çalışmaları başlatıldı.

Şirketimizin yıllık bazda skorları AB standartları üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk varsa pas geçmeleri için uyarılıyor. Bu uygulamalar sözde değildir. Uçaklarımız genç uçaklardır. Bakımları birebir regülasyonlarla uyum içinde takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bundan sonraki işimiz yara sarma dönemidir. Bu acıdan elimizden geleni yapmayı kendimize görev olarak edindik. Şu noktada soru alacak bir konumumuz da durumumuz da yok. Arkadaşlarımızla hastaneye gideceğim. Elimdeki tüm bilgileri paylaştım.''