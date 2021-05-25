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Pendik'te istinat duvarı çöktü, bina boşaltıldı

Pendik'te istinat duvarı çöktü, bina boşaltıldı

Pendik'te inşaata ait temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı çöken 5 katlı bina boşaltıldı.

Pendik Şeyhli Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında 5 katlı binanın bitişiğinde yapılan inşaatta kepçe ile temel kazma çalışmaları sürerken apartmanın giriş tarafındaki istinat duvarı çöktü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartman sakinlerini risk taşıyan binadan tahliye etti. Binada pastane olarak işletilen dükkanda da kapatıldı. Zabıta ekipleri kazı yapılan inşaat ve binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından binanın hasar görüp görmediği belirleneceği öğrenilirken boşaltılan bina Pendik Belediyesi tarafından tedbir amaçlı geçici olarak mühürlendi.

Etiketler pendik bina duvar çökme
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