Pensilvanya'ya götürülen tarihi eserler nerede ?

CHP'li Tanal, Gordion Müzesi’nden resmi izinle sergilenmek üzere Pensilvanya'ya götürülen eserlerin geri getirilip getirilmediğini öğrenmek için soru önergesi verdi. Tanal, müzede bazı eserlerin yerinde olmadığını ve bunların yerine yazı asılı olduğunu belirterek, "Söz konusu eserlerin Türkiye’ye geri getirilme tarihleri ne zamandır?" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Polatlı’daki Gordion Müzesi’nden resmi izinle sergilenmek üzere ABD’nin Pensilvanya eyaletine götürülen kıymetli eserlerin geri getirilip getirilmediğiyle ilgili Meclis'e soru önergesi verdi.

Tanal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede “Gordion Müzesi’nden Pensilvanya Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi’ne gönderilen ama geri getirilmeyen eserler var mıdır?” sorusunu sordu ve şayet getirilmeyen eserler var ise bunların hangileri olduğunu da öğrenmek istediğini belirtti.

MÜZEDE FOTOĞRAFI VAR

Tanal önergesinde, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kurulu bulunan Gordion Müzesi’ni ziyaret eden vatandaşların, müze bölümlerini gezerken bazı eserlerin yerlerinde olmadığını, söz konusu eserlerin yerinde “Bu eser geçici olarak ABD Pensilvanya Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde açılan ‘Kral Midas'ın Altın Çağı’ sergisine gönderilmiştir” ifadesini içeren fotoğrafların yer aldığını fark ettiğini hatırlattı.

Tanal, bu kapsamda Polatlı Gordion Müzesi’nden ABD’deki Pensilvanya Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde açılan ‘Kral Midas'ın Altın Çağı’ sergisine gönderilen tarihi eserlerin hangileri olduğunu sordu.

Tanal önergesinde “Söz konusu eserler ne zaman ABD’ye gönderilmiştir? Pensilvanya Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde açılan ‘Kral Midas'ın Altın Çağı’ sergisine konulan tarihi eserler geri getirilmiş midir? Söz konusu eserlerin Türkiye’ye geri getirilme tarihleri ne zamandır?” sorularına yer verdi.

PENSİLVANYA’DAN GERİ GETİRİLMEYEN ESERLER VAR MI?

Tanal, Bakan Ersoy’a “Gordion Müzesi’nden Pensilvanya Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi’ne gönderilen ama geri getirilmeyen eserler var mıdır?” sorusunu yönelterek, devamında “Şayet varsa bu eserler hangileridir? Pensilvanya’dan sergilenme sonrası geri gönderilmeyen eserlerin, Türkiye’de ait oldukları Polatlı Gordion Müzesi’ne iadelerine ilişkin herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?” diye de sordu.

BAŞKA MÜZELERDEN YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ESERLER VAR MI?

Tanal önergesinde ayrıca, Gordion Müzesi örneğinde olduğu gibi Türkiye’deki başka müzelerden de yurt dışına sergilenmek üzere gönderilen tarihi eserlerin olup olmadığını sordu. “Şayet varsa bu eserler hangileridir ve hangi müzelerden çıkarılarak, yurt dışına gönderilmişlerdir?” dedi.

Tanal, devamında sorularını şöyle sıraladı:

“Türkiye’deki tarihi eserlerin sergilenmek üzere gönderildikleri yurt dışındaki kurumlar, müzeler, yerler hangileridir?

Yurt dışına gönderilen eserler eksiksiz şekilde geri getirilmiş midir?

Şayet getirilmediyse yabancı makamlarla iletişime geçilip, söz konusu kıymetli eserler talep edilmiş midir?”