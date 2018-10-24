Perşembe günü yağış, hafta sonu pastırma sıcakları geliyor

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Batı Karadeniz, İç Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Trakya ve Çanakkale dışında havanın tüm yurtta yağışlı olması bekleniyor.

Sinop hariç Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Iğdır, Ağrı ve Van hariç Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleriyle Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.

Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanağın, gece ve yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Ankara Valiliği, yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşları ani sıcaklık değişimleri, rüzgar ve yağışlara karşı uyardı.

Açıklama da şu ifadelere de yer verildi:

"24.10.2018 Çarşamba günü İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, 25.10.2018 Perşembe günü ise bölgenin tamamında yağış beklenmektedir. Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü bölgemizi terk edeceği, aynı gün hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı, yeni haftayla birlikte bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Hafta sonunda iç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülebilir. Bölgemizi etkileyen sistemle birlikte görülmesi beklenen ani sıcaklık değişiminin, kuvvetli yağış ve rüzgârın, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yükseklerinde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve yayımlanacak meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesi önem arz etmektedir."

HAFTA SONU PASTIRMA YAZI GELİYOR

Soğuk ve yağışlı havanın Cuma günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu başlayacak olan pastırma yazının etkisiyle sıcaklıkların 20-25 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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