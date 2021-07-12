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Peş peşe uyarı geldi! Sıcak, daha da sıcak olacak

Peş peşe uyarı geldi! Sıcak, daha da sıcak olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı sıcak uyarısında bulunurken Prof. Dr. Orhan Şen, ''Gündüz 11.00-16.00 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın'' dedi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.

Hafta sonuna kadar sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, hafta sonu ise 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması istendi.

PROF. DR. ŞEN'DEN  UYARI: MECBUR DEĞİLSENİZ DIŞARI ÇIKMAYIN

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir uyarıda bulundu. Prof, Dr, Şen, "Hafta sonu Türkiye sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Sıcak hava dalgası da doğal afet sayılıyor. Sağlık açısından önemli problemler oluşabilir. Korunmamız gerek. Şimdiden kendinize bir ağaç gölgesi ayarlayın. Gündüz 11-16 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın" dedi.

 

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Etiketler meteoroloji hava durumu sıcak hava orhan şen
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