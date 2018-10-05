Pitbull dehşeti ! Polis operasyonuyla kurtarıldı

İzmir Alsancak'da avukatlığını yaptığı şirketteki yöneticinin yönlendirdiği kişiler tarafından pitpull köpeğiyle korkutularak kaçırıldığı iddia edilen avukat, polis operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Tankut Taner, iddialara göre dün akşam saatlerinde avukatlığını yaptığı bir şirketin yetkilisi tarafından arandı. Yine iddialara göre avukat, telefondaki kişi tarafından tehdit edildi.

Avukat Tankut Taner'i telefonla arayan T.Ş.Y., daha sonra avukatlık ofisine birini gönderdi. Taner akşam saatlerinde ofisinden çıktığında ise arabayla önü kesildi, araçtaki D.M.S. ve Y.Y. tarafından pitpull köpekleriyle korkutularak zorla araca bindirildi.

Telefonda görüştüğü T.Ş.Y.’nin yanına götürülmek üzere yola çıktıklarını dile getiren Taner, polisi aramak istediği sırada telefonunun da zorla alındığını öne sürerek, saldırgan tavırlar sergileyen köpeğin yanında Çandarlı yönüne doğru ilerledikleri söyledi. Bu sırada aracın yakıtının azalması üzerine Aliağa’da bir akaryakıt istasyonunda durduklarını anlatan avukat, bunu fırsat bilerek araca yakıt doldurmaya gelen pompacıya el kol hareketleriyle 155’i aramasını işaret ettiğini söyledi.

Taner, "Pompacı hemen arka tarafa geçerek polisi aradı. Tüm istasyon personeline de habervererek aracın istasyondan ayrılmaması için oyaladılar. Daha sonra polisler geldiğinde ofisimin anahtarı ve cep telefonum söylediğim gibi üzerlerinden çıktı. Oldukça soğukkanlı davranan ve kurtulmamı sağlayan akaryakıt istasyonu personeline çok teşekkür ediyorum. Eğer aracın deposu dolu olsa bu şansı yakalayamazdım. Belki de bu röportajı bile yapamayacaktım" dedi.

Polislerin akaryakıt istasyonuna gelmesinin ardından kurtulan Taner'i kaçırdığı iddia edilen D.M.S. ve Y.Y. ile T.Ş.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde verdiği ifadesinde olayı anlatarak sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade eden Taner, koruma talebinde de bulunduğunu ifade etti.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.