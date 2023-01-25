Piyasalar yangın yeri! Dolar kurunda 32 yıl sonra bir ilk

Piyasalarda başta dolar, euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin yükselişi sürüyor. Euro ve altın rekor üstüne rekor kırarken Dolar kuru da 18,80 barajını zorluyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artış kararı öncesinde piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.

Avrupa ve ABD'den gelen iş faaliyetleri verilerinin ardından dolar, euro karşısında değer kaybını sürdürerek 9 ayın en düşük seviyesine indi. Fed fon vadeli işlemleri ise Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde faizleri düşürmeye başlamadan önce haziran ayına kadar sadece iki çeyrek puanlık faiz artışı daha yaparak %5 civarındaki zirveye ulaşacağını öngörüyor. ABD verilerinin ardından dolar, bir önceki seansta gördüğü 9 ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor.

Altın fiyatları da Fed'in faiz kararına yön verebilecek ABD ekonomik verileri öncesinde zirve seviyelerinden bir miktar gerilerken; yatırımcılar, perşembe günü açıklanacak dördüncü çeyrek ABD GSYİH verilerini beklemeye başladı.

Dolar kurunda 32 yıl sonra bir ilk yaşandı

Dolar/yen kuru 150 seviyesini aşarak 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Japonya'da yetkililer yenin dolar karşısındaki keskin değer kaybı hakkında uyarılarını tekrarlarken, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki döviz kurunu daha sık şekilde ve "dikkatlice" takip ettiğini dile getirmişti. Japonya, yenin dolar karşısında geçen ay keskin şekilde değer kaybederek 145 seviyesini aşmasıyla birlikte uzun süreden sonra ilk defa yene müdahale etmişti. Bu müdahaleye rağmen dolar yen karşısında değer kazanmaya devam etmişti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,81 TL'den başlayan Dolar 18,80 TL'den,

20,49 TL'den başlayan Euro 20,44 TL'den,

23,17 TL'den başlayan Sterlin 23,14 TL'den,

14,41 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,46 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,80 TL, Euro 20,41 TL, Sterlin 23,09 TL, Japon Yeni ise 14,36 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.927 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.926 Dolar'dan,

1.165 TL'den başlayan Gram altın 1.164 TL'den,

1.874 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.872 TL'den,

7.710 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.704 TL'den,

14,23 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,23 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.934 Dolar'dan, Gram altın 1.164 TL'den, çeyrek altın 1.872 TL'den, Cumhuriyet altını 7.703 TL'den, gram gümüş ise 14,13 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 22 bin 675 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 606 Dolar'dan,

1.547 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.546 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,83 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,12 Dolar'dan işlem görüyor.