Piyasalar yeni zirveye koşuyor! Dolar ve euro uçuşa geçti

Döviz fiyatlarındaki yatay seyir faiz indirimi beklentisiyle bozuldu. Dolar ve Euro hızlı yükseldi. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum.

Haftaya 8.42 seviyesinden başlayan döviz piyasasında ibre yukarı döndü.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 56 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,92 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 16,74 oldu.

Uzmanlar piyasaların 23 Eylül'deki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nu beklediğini, bu tarihe kadar olağanüstü bir olay yaşanmaması durumunda sakin seyrin devam edebileceğini belirtti.

Piyasalarda önümüzdeki hafta önce ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sonra TCMB'nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Küresel piyasalarda dolar başlıca para birimleri karşısında geçen ay işlem gördüğü bandın ortalarına yakın işlem görürken yatırımcılar gözlerini Fed tahvil alım programını ne zaman azaltacağına ilişkin ipuçları görmek için önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek politika toplantısına çevirdi.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Güne yükselişle başlayan dolar/TL 8.64 seviyesinde işlem görüyor. Euro 10.16 TL'den, Sterlin ise 11.89 TL seviyesinde hareket ediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5050 lira, euronun satış fiyatı ise 10,0380 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,23 TL'den, onsu 1.749 dolardan fiyatlanan altında ise gram altın 481/486, çeyrek altın 781/797, Cumhuriyet altını ise 3.213/3.248 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

PETROL KRİTİK SINIRI AŞTI

ABD’de yoğun petrol üretiminin yapıldığı Meksika Körfezi’nde etkili olan Ida Kasırgası nedeniyle üretimin durması nedeniyle başlayan artış trendi bu hafta da devam etti.

New York piyasasında varil başına 75,60 dolar seviyesinin üzerine çıkan brent petrolün yanı sıra Batı Teksas Petrolü varil başına başına 73 doların üzerine çıktı.

Brent petrolde kritik seviye olan 75 dolar, 2 Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında Bitcoin 47 bin 527 dolardan, Ethereum ise 3 bin 478 dolardan fiyatlanıyor.