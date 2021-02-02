Piyasalarda rüzgar tersine döndü! Dolar yükselişe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadeleyi önceleyen sıkı para politikası ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın etkili iletişimiyle düşüşü ivme kazanan dolar kuru, 7,20'nin altına gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Güne düşüşle başlayan dolar kuru 7.09 liraya kadar geriledi. Şu dakikalarda Dolar 7,18 TL'den, Euro 8,66 TL'den, Sterlin ise 9,82 TL'den işlem görüyor. Gram altın 423, gümüş ise 6,33 TL seviyesinde. Bitcoin ise 34 bin 720 dolardan işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1800 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6800 lira olmuştu.

Onsu 1.833 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 420/423, çeyrek altın 681/695, Cumhuriyet altını ise 2.802/2.833 TL alış/satış fiyatıyla fiyatlanıyor.

UZMANLAR NE DİYOR ?

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ve Ağbal'ın, enflasyonda kalıcı düşüş gerçekleşene kadar mevcut politikaların korunacağı söyleminin, son enflasyon raporu sunumunda da altı çizilerek teyit edilmesiyle Türk lirasının değer kazanımının hızlandığını bildirdi.

Dolar endeksinin seyrine bağlı global bir dolarizasyon ortamı oluşmadıkça ve Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere çok önemli bir konjonktür değişimi olmadığı sürece dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürebileceğini kaydeden Paksoy değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Dolar/TL'de ara ara tepkiler gelse de TCMB'nin kazandığı kredibiliteye bağlı olarak oynaklığın azalmasıyla oluşan dengenin devamı ve geri çekilmenin bir miktar daha devam etmesi mümkün görünüyor. Teknik açıdan dolar/TL kısa ve orta vadede 200 günlük ortalamayı barındıran 7,30-7,35 bandının altında kaldıkça 6,85-7,15 geniş bandı potansiyel hedef bölge olacaktır. Farklı dinamiklerle gelebilecek tepkilerde, 7.35 üzerine taşmalarda ise, son dönemde denenen 7,45-7,60 bandı kritik direnç eşiği konumuna geldi."