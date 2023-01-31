Piyasalarda sert hareket! Altın fiyatları baş döndürüyor

Başta dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin zirvedeki yatay seyri devam ederken FED'ten gelecek faiz kararı öncesi sert bir düşüş yaşandı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni haftaya başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere, merkez bankalarının faiz kararlarıyla ilgili beklentiyle başlayan küresel piyasalarda zirvedeki yatay seyir devam ederken hem döviz hem de değerli metallerde sert düşüş yaşandı.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını beklediği bir dönemde, dolar/TL tarihi zirvesine yakın seyrederken; dolar endeksi ise dördüncü aylık kaybına hazırlanıyor. Çarşamba günkü Fed ve perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası faiz kararları öncesinde döviz piyasası durgun seyrediyor. Ancak döviz piyasalarındaki bu durgunluk dolara bir miktar destek sağlıyor.

Fed'in faiz kararını açıklamasına bir gün kala altın fiyatları destek seviyelerini test etmeye yöneldi. Ons ve gram altın gerilemeye devam ediyor.

Dün 1933 dolar seviyesinde işlem gören ons altın şu sıralar 1917 dolardan işlem görüyor. Analistler ons altının 1905 dolara kadar gerileme gerçekleştirebileceğini öngörüyorlar.

Analistler, bu hafta merkez bankası kararları ve yoğun makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini dile getirerek, fiyatlamaların zorlaşabileceğini söyledi. Fed ve ECB'nin politika metinlerindeki yönlendirmelerle birlikte merkez bankası başkanlarının toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine dikkati çeken analistler, mart ayındaki toplantıya ilişkin ipuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi. Analistler, Fed'in martta faiz artışlarına ara verilip verilmeyeceğine yönelik soru işaretlerinin bulunduğunu kaydederek, ECB tarafında, faiz artışlarına mart ayında da devam edileceğinin öngörüldüğünü aktardı. Analistler, buna karşın bankanın nerede faiz artışlarına son verebileceğine yönelik olası sinyallerin önem arz ettiğini söyledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,79 TL'den başlayan Dolar 18,79 TL'den,

20,39 TL'den başlayan Euro 20,41 TL'den,

23,22 TL'den başlayan Sterlin 23,16 TL'den,

14,42 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,47 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,80 TL, Euro 20,49 TL, Sterlin 23,30 TL, Japon Yeni ise 14,44 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.920 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.920 Dolar'dan,

1.161 TL'den başlayan Gram altın 1.160 TL'den,

1.867 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.865 TL'den,

7.683 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.674 TL'den,

14,30 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,16 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.925 Dolar'dan, Gram altın 1.164 TL'den, çeyrek altın 1.872 TL'den, Cumhuriyet altını 7.703 TL'den, gram gümüş ise 14,32 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Kripto paralar şimdi bir yukarı, bir aşağı çalkantılı bir seyirle devam ediyor.

Güne 22 bin 856 Dolar'dan başlayan Bitcoin 23 bin 90 Dolar'dan,

1.571 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.585 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,16 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,00 Dolar'dan işlem görüyor.