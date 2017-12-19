PKK onları sahaya sürdü... Büyük darbe !

PKK'ya yönelik operasyonları kararlılıkla devam ederken 1 Eylül 2016'dan bu yana yurt içi ve dışında 4 bin 536 terörist etkisiz hale getirildi. Bu dönemde ağır kayıp veren PKK sözde sorumlularını sahaya sürdü ancak bunlardan 115 tanesi de etkisiz hale getirilerek ağır kayıp yaşatıldı.

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarında sivilleri de katleden terör örgütü PKK'ya yönelik geçen yıl eylül ayından bu yana düzenlenen operasyonlarda 115'i örgütün sözde sorumlusu 4 bin 536 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile sınır ötesinde yoğun şekilde çalışmalar yürüttü.

Bunların yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik ve polis, havadan savaş uçakları, helikopterler, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, karadan da top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlarla örgüte yönelik başarılı operasyonlar düzenledi.

PKK genç ve tecrübesizleri gözden çıkardı



Operasyonlarda gerek mühimmat gerekse üye bakımından büyük kayıp veren bölücü terör örgütü PKK, uzun yıllar örgütte bulunan bazı teröristlerin de pişmanlık duyarak teslim olmasıyla taktik değişikliğine gitti.



Terör örgütü, kanlı eylemlerini sürdürmek ve tükenmişliklerini yansıtmamak adına genç ve tecrübesiz olanları adeta ölüme terk etti. Durumun farkına vararak sözde örgüt yöneticilerine karşı çıkan birçok terörist bu süreçte infaz edildi.



Örgütün sözde grup sorumlularının telsiz konuşmalarında da operasyonlarda çok zayiat verdiklerini ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri belirlendi.

Yaklaşık 115 sözde sorumlu öldürüldü



Katılımın azalması ve üst üste çok sayıda kayıp verilmesi örgüt içinde paniğe neden oldu. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını öne sürmek zorunda kaldı.



Şehir ve kırsalda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, gece gündüz, şehir merkezi kırsal demeden hem yurt içinde hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmadı.



Haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, 1 Eylül 2016-18 Aralık 2017 tarihlerinde terör örgütü PKK'ya son yılların en ağır darbesini indirerek 115'i örgütün sözde sorumlusu 4 bin 536 teröristi etkisiz hale getirdi.