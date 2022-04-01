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PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu

PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.

 

 

Etiketler tsk mehmetçik pkk terör terörist operasyon asker teslim oldular ikna
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