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PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
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TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlendiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin yönetimi üyesi Bilal Onat etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığında olan bir grup terörist, İHA tarafından tespit edildi. Bölgede gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile terörist grup etkisiz hale getirildi. İncelemede, teröristlerden kimliği tespit edilenlerden birinin 'Devrim Garzan' kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise 'Sidar Amed' kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi. Onat'ın terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi olduğu bildirildi. 

Etiketler pkk ırak avaşin
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