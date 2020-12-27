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  3. 27 Aralık 2020 15:13

PKK/YPG'ye ağır darbe! 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" denildi.

 

DHA

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