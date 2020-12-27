PKK/YPG'ye ağır darbe! 15 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" denildi.
DHA
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