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  3. 19 Ağustos 2019 17:30

Polis HDP'li Ahmet Şık’ı yerde sürükledi

HDP İstanbul İl Örgütü, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanması ardından Takjsim Meydanı’nda protesto gösterisi düzenlemek istedi. Yapılmak istenen eyleme saldıran ve HDP’lileri gözaltına alan polis, HDP Milletvekili Ahmet Şık’ı yere düşürerek sürükledi.

Polis HDP'li Ahmet Şık’ı yerde sürükledi
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İstanbul Taksim’de yürüyen birçok HDP’li atanan kayyumlara tepki göstererek slogan attı. Polisler slogan atan gruba müdahale ederek bir kişiyi gözaltına almak istedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da gözaltına alınmaya çalışan kişiyi polislerin elinden almaya çalıştı. Bu sırada Şık, bir grup polis tarafından yere düşürülerek kısa süre sürüklendi.

HDP PM Üyesi Nesimi Aday, HDP Ümraniye İlçe Eşbaşkanı Damla Savcı, parti yöneticisi Sıtkı Tatlıcı ile Vedat Fidan ve ismi belirlenemeyen 3 kişiyle birlikte toplamda 7 kişi gözaltına alındı.

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