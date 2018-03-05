Dikkat ! Ehliyeti olanlar için kritik uyarı...
Dikkat ! Ehliyeti olanlar için kritik uyarı...
Polis olmak isteyenler dikkat ! İlan yayınlandı...
Polis olmak isteyenler dikkat ! İlan yayınlandı...
FETÖ'de 12 rütbeli askere gözaltı kararı !
FETÖ'de 12 rütbeli askere gözaltı kararı !
Trump'tan gerilimi tırmandıracak Kudüs açıklaması
Trump'tan gerilimi tırmandıracak Kudüs açıklaması
Öğrencilere dağıtılacaktı... ''Müstehcen'' diye toplatıldı
Öğrencilere dağıtılacaktı... ''Müstehcen'' diye toplatıldı
Tehlikeli okul binasında eğitim durdu !
Tehlikeli okul binasında eğitim durdu !
İkinci el araba alacaklar dikkat ! O sınır kaldırıldı...
İkinci el araba alacaklar dikkat ! O sınır kaldırıldı...
İsrail'de deprem... Netanyahu'ya ağır darbe !
İsrail'de deprem... Netanyahu'ya ağır darbe !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Mart 2018 21:46

Polisin dur ihtarına uymayan 3 kişi gözaltında

Şanlıurfa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçtığı otomobil polisin takibi sonucu durduruldu.

Polisin dur ihtarına uymayan 3 kişi gözaltında
A+ A-

Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçtığı otomobil, takip sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ve pala ele geçirilirken, Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus timleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği denetim sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan plakası açıklanmayan otomobil, kovalamayla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ve pala ele geçirildi. Esrar ve palaya el konulurken, otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 Suriyeli gözaltına alındı.

dur , polis , ihtar , suriyeli , esrar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM