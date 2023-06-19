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Polislere ''işgalci'' diyen milletvekiline suç duyurusu

Polislere ''işgalci'' diyen milletvekiline suç duyurusu
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Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislere ''işgalci'' diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan, başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Polis Teşkilatı'na yönelik 'işgalci' hakareti asla kabul edilemez. İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize 'işgalci' diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. 

DHA

Etiketler emniyet genel müdürlüğü işgalci egm yeşil sol parti Özgül Saki
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