TBMM'de görevde bulunan 14 milletvekili, belediye başkan adayı oldu. Bu isimler belediye başkanı seçilmeleri halinde milletvekilliğinden istifa edecek.

Siyasi partilerin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’ne ilişkin aday belirleme süreci devam ediyor.

Buna göre, belediye başkan adaylarının bir kısmı Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinden oluşuyor. Partileri tarafından belediye başkan adayı olarak gösterilen milletvekilleri, seçilmeleri durumunda milletvekilliğinden istifa edecek.

Bu durum ise Meclis sandalye dağılımı aritmetiğini etkileyecek.

AK PARTİ 4 ADAY

AK Parti, yerel seçimlere ilişkin 4 milletvekilini belediye başkanı olarak aday gösterdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir Konak’ta Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

AK Parti’nin Meclis’te 264 milletvekili bulunuyor. Adayların seçilmesi durumunda AK Parti’nin sandalye sayısı 260’a düşecek.

EN FAZLA ADAY İYİ PARTİ'DEN

Milletvekillerini en fazla belediye başkan adayı olarak gösteren parti İYİ Parti oldu.

İYİ Parti yerel seçimlere ilişkin 5 milletvekilini belediye başkan adayı olarak belirledi.

Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına ise Balıkesir Milletvekili Turhan Özmez aday olarak gösterildi.



14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Meclis’te 43 sandalye kazanan İYİ Parti’nin istifalar ve ihraç sonrasında an itibarıyla 38 sandalyesi bulunuyor.

Adayların seçilmesi durumunda İYİ Parti’nin Meclis’te 33 milletvekili olacak.

SAADET GRUBU'NUN MİLLETVEKİLLERİ SEÇİLİRSE MECLİS GRUBU DÜŞECEK

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerin ardından 10’ar milletvekili kazanan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi birleşerek Saadet Grubu’nu oluşturdu.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, geçtiğimiz aylarda Meclis Genel Kurulunda fenalaşarak hastanede hayatını kaybetti. Ardından Saadet Grubu’nun düşmemesi için CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisine geçti.



Saadet Grubu yerel seçimlere ilişkin 3 milletvekilini aday gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Gelecek Partisi Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına ise Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan aday gösterildi.

Milletvekillerinin seçilmesi durumunda Saadet Grubu’nun milletvekili sayısı 17’ye düşerek Meclis’teki grubu düşecek.

CHP 2 ADAY

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise 2 milletvekilini belediye başkan adayı olarak gösterdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adaylığına Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Kastamonu Belediye Başkan Adaylığına ise Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı aday oldu.

CHP’nin Meclis’te 128 milletvekili bulunuyor.

MHP ADAY GÖSTERMEDİ

Milletvekillerini aday göstermeyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.

Meclis’te 49 milletvekili bulunan MHP’nin şu ana kadar açıkladığı belediye başkan adayları arasında milletvekili bulunmuyor.

SON TARİH 20 ŞUBAT

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin seçim takvimi işliyor.

Siyasi partiler, aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

İHA