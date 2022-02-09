22.00'yi işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan bir video daha!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündüz saatlerinde yaptığı paylaşımla saat 22.00'i işaret ederek yeni video paylaşacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu 22.00'de sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 21.00'de yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu bu videonun duyurusunu, "Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum" notuyla duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sevgili halkım iyi geceler. Evime hoş geldiniz. Bu akşam uzun zamandır dile getirdiğim, saraya 'fon oluştur' diye defalarca çağrı yaptığım. Karakış şartları ve elektrik faturalarıyla ilgili bazı ivedi çözümleri sizlerle paylaşacağım. Çok zor zamanlardan geçtiğimizi pekala biliyorum. Sevgili yurttaşlarım durumun buraya gelmemesi için bu vurdumduymazlara aylarca seslendim. Temel bir insan hakkı olan haysiyet hakkını ve insana yaraşır bir yaşam hakkını sizlere tanımıyor. Saraylılar zengin hayatın tadını çıkarırken milyonlarca insan dayanılmaz şekilde artan geçim ve yoksulluk sınırına tahammül etmek zorunda bırakılıyor. Aylardır bu günlerin kapıda olduğunu her fırsatta söyledim. Her fırsatta karakış fonu çağrısı yaptım. Adım adım ne yapılması gerektiğini anlattım dinlemediler. Geldik fırtınanın gözüne. Neden bunlar başımıza geliyor. Bunları netleştirmek isterim. Ardından acil kanamayı durduracak önlemleri paylaşacağım. Tüm bu durumun kökeninde hep aynı hikaye yatıyor. Elektrik özelleştirmelerini görecek olursanız çok tanıdık isimleri orada görürsünüz. Beşli çeteyi oraya da soktu Erdoğan. O çete ne yaptı soydu süpürdü. Bu soygun biraz uzun hikaye. Ama çok isterlerse onu da anlatırız. Soru şu: Ne yapılıyor bu paralarla? Size son videoda 10 binlerce trolden bahsettim. Finanse edilen yandaş medyadan bahsettim. Eğitim vakfı maskeli paralel vakıflardan bahsettim. İşte bu paralar sizin cebinizden ödeniyor. Eskiden de öyleydi ama şimdi tek bir farkla. Artık kasa ekside. Elinizdeki avucunuzdakileri artık çok hızlı bir şekilde almak zorundalar. Bundan dolayı çok agresif şekilde üzerinize geliyorlar."

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı...