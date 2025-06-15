İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: İki genç hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 genci hayattan koparan kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Alanya’nın Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. (21) idaresindeki motosiklet ile Ö.K.’un (24) kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle H.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer sürücü Ö.K. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan gece saatlerinde meydana gelen motosikletlerin kafa kafaya çarpışması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA