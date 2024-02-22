26 milletvekili belediye başkan adayı oldu ?

2023 genel seçimlerinde milletvekili seçilen 26 milletvekili, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayı oldu.

31 Mart'taki yerel seçimlerde siyasi partilerce 26 milletvekili, belediye başkan adaylığı listesine konuldu.

AA'nın haberine göre, İYİ Parti'den 7, CHP ve Saadet Partisi'nden 5'er, AK Parti'den 4 milletvekili, belediye başkanlığı için yarışacak.

264 milletvekili bulunan AK Parti, 31 Mart'ta 4 milletvekilini belediye başkan adayı olarak belirledi. İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olurken, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu seçim bölgelerinden belediye başkan adayı olarak gösterildi. İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir'in Konak ilçesinde belediye başkanlığı için yarışacak.

MHP'NİN MİLLETVEKİLİ BAŞKAN ADAYI YOK

Meclis'te grubu bulunan partilerden milletvekilleri arasından aday çıkarmayan tek parti MHP, en çok milletvekilini aday listesine koyan parti ise 7 isimle İYİ Parti oldu.

İYİ Parti'de Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş Adana Büyükşehir, İzmir Milletvekili Ümit Özlale İzmir Büyükşehir, Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu Bursa Büyükşehir, İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Balıkesir Büyükşehir, Muğla Milletvekili Metin Ergun Muğla Büyükşehir, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bildirildi.

CHP VE SAADET'TEN 5'ER VEKİL ADAY

CHP'de Grup Başkanvekili ve Afyon Milletvekili Burcu Köksal Afyon Belediye Başkanlığı için yarışa girdi. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Büyükşehir, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu Belediye Başkan adayı olarak listeye girdi.

BİR VEKİLİ SEÇİLİRSE SAADET PARTİSİ'NİN MECLİS GRUBU DÜŞECEK

Saadet ve Gelecek partilerinin TBMM'de bir araya gelerek Saadet Partisi çatısı altında oluşturduğu ortak grupta yer alan 20 milletvekilinden 5'i seçimlerde aday gösterildi.

İstanbul Milletvekili Birol Aydın Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün Gelecek Partisi Denizli Büyükşehir, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan Saadet Partisi Hatay Büyükşehir, Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

Saadet Partisi grubundan belediye başkan adayı gösterilen milletvekillerinden birinin seçilmesi halinde partinin Meclis grubu düşecek.

DEM, DEVA VE TİP 1, HÜDA PAR 2 ADAY İLE YARIŞACAK

DEM Parti'nin 31 Mart seçimlerinde aday listesinde yer verdiği tek isim Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş oldu. Beştaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Meclis'te 15 milletvekili ile temsil edilen DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye başkanlığı için yarışacak.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı Batman'dan, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ise Diyarbakır'dan aday gösterildi.